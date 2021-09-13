Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1440.09
ALTIN
486.67
DOLAR
8.4581
STERLİN
11.6897
EURO
9.9746
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı...

Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

BAYRAMPAŞA'da yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirilerek, burada ambalajı ve tarihi değiştirip piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri, 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2021 Pazartesi 11:23
0 Okunma
Bayrampaşa'da 400 bin liralık kas geliştirici hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Orta Mahalle'de bulunan adreste yurt dışından kaçak yollarla kas yapıcı maddeler getirildiği ve burada paketlendikten sonra üzerlerine son kullanma tarihi ve marka etiketi vurularak piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, geçen perşembe belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.H isimli şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 400 bin lira olduğu değerlendirilen, bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul maddesi ele geçirildi. M.H. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Baskın anı kameralarca görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaHapKaşKas Yapıcı HapKaçakOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın
İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi
İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi
Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor
Okul servislerine yönelik denetimler sürüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans