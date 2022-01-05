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Beşiktaş’ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

BEŞİKTAŞ’ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM-Levent ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ocak 2022 Çarşamba 10:35
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Beşiktaş’ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kaza, TEM Otoyolu Levent ayrımında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kişi ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu –Levent ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan hafif ticari araç sürücüsü Onur Kartal gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKazaYayaTrafik Kazası
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