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Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sivil polis de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:17
Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahkavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihBeyazıtSilahKavgaYaralıPolis
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