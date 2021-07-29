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Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Temmuz 2021 Perşembe 14:25
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Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı

İSTANBUL - 156 yaşındaki Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı vatandaşların ziyarete açıldı. Rıhtım drone ile görüntülendi. 

Beylerbeyi Sarayı'nın yapımı Temmuz 1863'te başladı. Beylerbeyi Sarayı'nın resmi açılışı, 21 Nisan 1865'te Sultan Abdülaziz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yapıldığı dönemde çoğunlukla yazlık saray ve devlet konuk evi olarak kullanılan Beylerbeyi Sarayı, Fransız İmparatoru III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie, Alman İmparatoru II. Wilhelm gibi siyasi aktörleri ağırladı. 156 yaşındaki Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı tarihi yapıya zarar verilmeden vatandaşların ziyaretine açıldı. 


 

"İSTANBUL'UMUZA BİR TERAS KAZANDIRDIK"

Milli Saraylar Anadolu Yakası Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, "Milli Saraylar Başkanlığımıza bağlı Anadolu Yakası'nın tek saray olma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayımız 1863 ve 1865 yılları arasında 32'nci Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır. Bugün ziyarete açmış olduğumuz rıhtım özellikle yazlık saray olarak devlet adamlarının, yabancı konutların rıhtımdan rahat bir şekilde ulaşabilmesi için yaptırılmıştır. Biz de bu 113 metrelik rıhtımı ziyarete açarak İstanbulumuza bir teras kazandırdığımızı düşünüyoruz" dedi. 


 

"RIHTIM İSTANBUL'UN EN BÜYÜK MANZARASAL RIHTIMI

Urhan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu rıhtımda özellikle gün batımı manzarası ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile beraber inanılmaz bir atmosfer oluşturmakta. Bu atmosferi yaşamak isteyen ziyaretçilerimiz pazartesi günleri hariç saat 22.30'a kadar restoran, kafeterya, bahçemiz ve rıhtımımızı ziyaret edebilir. Rıhtımın İstanbul'un en büyük manzarasal rıhtımı olduğunu söyleyebiliriz. Rıhtımı açarken, tarihi dokunun zarar görmemesine de önem verdik. Tarihi zemine mermerlere zarar verici objelerden uzak durmaya çalıştık." Beylerbeyi Sarayı'nı gezmeye gelen Nuh Yıldırım, "Rıhtım güzel bir yer. Ailem ile birlikte geldik. Tarihi öğrenmiş olduk. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beylerbeyi SarayıRıhtımZiyaret
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