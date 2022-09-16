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Beylikdüzü'nde iş adamını kaçıran şüpheliler yakalandı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekanının sahibi M.A.'yı (35) iş yerinden kaçırarak, çıplak fotoğraflarını çeken ve  sosyal medyada yayınlayacakları tehdidi ile şantaj yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

16 Eylül 2022 Cuma 11:22
Beylikdüzü'nde iş adamını kaçıran şüpheliler yakalandı

Beylikdüzü'nde 16 Mayıs Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece kulübü işlettiği öğrenilen M.A., işyerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Bir gece önce aynı eğlence mekanına müşteri olarak gelen ve işyeri sahibiyle tartıştıkları tespit edilen şüpheliler M.A.'yı geldikleri otomobilin bagajına koyarak işyerinden ayrıldılar. Olayın polise haber verilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kaçıran kişilerin M.A.'nın ağabeyini arayarak çıplak videolarını çekip sosyal medyada yayınlamakla tehdit ederek 100 bin lira istedikleri tespit edildi.


"ÇIPLAK FOTOĞRAFIMI ÇEKMEKLE TEHDİT ETTİLER"

Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı belirlenen Fesih E.(33)'yi  bir gün sonra gözaltına aldı. Fesih E.'nin gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra serbest bırakılan M.A. polise gelerek şikayetçi oldu. M.A. ifadesinde "Sabaha karşı işyerine geldiler. Ellerinde tabanca ve uzun namlulu silahlar vardı. Beni zorla dışarı çıkartıp, otomobilin bagajına koydular. Bir süre gittikten sonra bir eve soktular. Burada çıplak fotoğraflarımı çekmekle tehdit ettiler. Sonra ne oldu bilmiyorum. Serbest bıraktılar." dedi.

Polisin çalışması sonucu olaya karışan, Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) de yakalandı. Fırat Ü.'nün evinde yapılan aramada otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ÖZEL HAREKATLA OPERAYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Rıdvan E.(32) , Kenan T.(25)  Murat A.(24), Bünyamin E.(22), Salahaddin K.(24)  Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anları da polis kamerası kaydetti.

Çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat A., Salahaddin K. ve Kenan T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Rıdvan E. ve Bünyamin E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. 


EVLERİNDE BULUNAN UYUŞTURUCUNUN PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA 

Öte yandan şüphelilerle birlikte ele geçen silahların başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin evinde ele geçirilen yaklaşık 9 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu belirtildi. 

DHA

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