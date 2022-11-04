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BeyoÄŸluâ€™nda babasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p, kuzenini aÄŸÄ±r yaraladÄ±

BEYOÄžLUâ€™nda psikolojik sorunlarÄ± olan Abdullah Ã‡., kendisini tedavi iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸan kuzenini bÄ±Ã§aklayÄ±p aÄŸÄ±r yaralarken, babasÄ±nÄ± silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Abdullah Ã‡., Ã–zel Harekat Polisiâ€™nin operasyonuyla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

04 KasÄ±m 2022 Cuma 02:07
BeyoÄŸluâ€™nda babasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p, kuzenini aÄŸÄ±r yaraladÄ±

Olay saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda KeÃ§eci Piri Mahallesi Ufuk Sokakâ€™ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re psikolojik sorunlarÄ± olan 26 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Ã‡.â€™yi tedavi olmasÄ± konusunda ikna edemeyen babasÄ± Mesut Ã‡., Uzman OnbaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen yeÄŸeni Â Mehmet Ã‡.â€™den(27) yardÄ±m istedi. Abdullah Ã‡.â€™yi tedavi olmasÄ± iÃ§in ikna etmek Ã¼zere amcasÄ±nÄ±n evine gelen Mehmet Ã‡., bir sÃ¼re kuzeni ile konuÅŸtu. Bir anda cinnet getiren Abdullah Ã‡., kuzeni Mehmet Ã‡.â€™yi gÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden bÄ±Ã§aklayarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±.

KUZENÄ°NÄ°N SÄ°LAHI Ä°LE BABASINI VURDU

Mehmet Ã‡.â€™yi yaralayarak beylik tabancasÄ±nÄ±Â alan Abdullah Ã‡., babasÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Silah sesleri Ã¼zerine, binaya girmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara da ateÅŸ etmeye baÅŸlayan Abdullah Ã‡., kendisini ikna etmek iÃ§in gelen akrabalarÄ±na da evde bulunan bÄ±Ã§aklarÄ± fÄ±rlattÄ±.

Ã–ZEL HAREKAT POLÄ°SÄ°NÄ°N OPERASYONU Ä°LE YAKALANDI

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Elinde bulunan silahla Ã§evreye ateÅŸ eden ve binaya kimseyi yaklaÅŸtÄ±rmayan Abdullah Ã‡., yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã–zel Harekat Polislerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Abdullah Ã‡.â€™nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eve giren saÄŸlÄ±k ekipleri, Mesut Ã‡.â€™nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. AÄŸÄ±r yaralanan Mehmet Ã‡. ise olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, Mehmet Ã‡.â€™nin hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoÄŸluBabaKuzenCinayet
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