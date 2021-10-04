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Büyükada sakinleri akülü araçların kaldırılmasını protesto etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 14:48
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Büyükada sakinleri akülü araçların kaldırılmasını protesto etti

İSTANBUL - Büyükada sakinleri, Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını protesto etti. Adalar Belediyesi önünde toplanan ada sakinleri yarın uygulanacak olan yasaya karşı çıktı.

Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını Büyükada sakinleri protesto etti. İlk olarak Adalar Belediyesi İlçe Meclis Toplantısı'na gelen Adalılar, toplantıda Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik konuşmasını yaparken tepki gösterdi. Tartışmanın çıktığı toplantıda Adalılar, alkışlar ve bina girişinde bulunan turnikelere vurarak toplantı salonunu terk etti. Belediye binası önünde toplanan Adalılar, "Ada'ya kayyum istiyoruz, başkan istifa" sloganlarıyla yarın uygulanacak olan yasaya tepki gösterdi.


 

"ADADA ADALET İSTİYORUM"

Adalet istediğini söyleyen ada sakini Şerife Balat, "Akülü araç kullanmak benim hakkım. Ben Adalıyım. Adalet istiyorum. Araçla çocukları günde 10 defa okula çıkarıyorum. Akülü aracımın kaldırılmasını istemiyorum. Adada adalet istiyorum. Bugün ilçe meclisinde akülü araçları tartışmamız gerekirken, işi partiye döktüler. Biz buraya parti konuşmaya gelmedik. Akülü araç konuşmaya geldik" dedi.


 

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE BUGÜNDEN İTİBAREN ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYECEĞİM"

Okul için servis talep eden ada sakini, "Bu şekilde devam ederse bugünden itibaren çocukları okula göndermeyeceğim. Okul, 45 dakika uzaklıkta" diye konuştu. Ada sakini Sabriye Yıldırım ise "Bugüne kadar akülü aracıma hiç şarj almadım. Çünkü hiç ihtiyaç duymadım. Sadece çocuklarım okula başladığı için aldım. Belediye okullar için servis aracı koymuyor" ifadelerini kullandı.


 

"YARIN AKÜLÜ ARABAMDA GECELEYECEĞİM"

Ada sakini Hilal Olcay, "Biz burada Adalılar olarak yaşıyoruz. Bize kimse bir şey sormuyor. Oturduğun masadan karar veriyor. İçeride siyaset yapılıyor. Biz buraya çözüm için geldik. Yarın akülü arabamda geceleyeceğim" dedi. Ada sakini Sultan Gülyar, "Belediye bu araçlara ilk önce plaka verdi. Bu plakaların bedeli olarak da bin 500 lira para aldı. Ve bu parayı bağış adı altında aldılar. Madem böyle bir şey vardı belediye neden plaka dağıttı. Biz Adalılar adanın yüksek yerlerinde oturuyoruz. Biz bu akülü araçlara ihtiyacı olan kişileriz. Bizim Adalılar olarak acilen araçlarımız hakkında verilen kararın geri çekilmesini istiyoruz. Yarın aracımı kapımın önüne koyacağım ve hakkımı hukuki yollarla arayacağım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akülü Araçların KaldırılmasıBüyükadaProtesto
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