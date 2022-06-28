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Cüneyt Arkın'ı kaybettik

TÜRK Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 09:04
Cüneyt Arkın'ı kaybettik

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." 

VALİ YERLİKAYA'DAN CÜNEYT ARKIN PAYLAŞIMI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden ünlü sanatçı Çüneyt Arkın'ın vefatı nedeniyle sosyal medyasında bir başsağlığı mesajı yayınladı. 
Yerlikaya mesajında "Çok üzgünüm. Cüneyt Arkın, yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi. Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun" dedi. 
Vali Yerlikaya, Arkın'ın oynadığı filmlerden alıntılanmış görüntüleri de mesajıyla birlikte paylaştı. 

DHA

Son Güncelleme: 28.06.2022 10:32
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ArkınSinemaTürk SinemasıJönAktörSanatçıOyuncu
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