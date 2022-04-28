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DKP- BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı

SANCAKTEPE'de DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği bildirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Nisan 2022 Perşembe 09:42
DKP- BÖG hücre evinde 3 terörist yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de çökertilen hücre evi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "DKP/BÖG (Devimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük 

Güçleri) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda, örgütün eylem hazırlığında olduğunun bilgisinin 

tarafımıza iletilmesi üzerine 27.04.2022 günü saat: 21.45 sıralarında örgütün tespit edilen ilimiz Sancaktepe ilçesindeki hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda; bomba hazırlarken suçüstü yakalanan H.T., C.P., O.A. isimli (3) şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda yaklaşık 5kg patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirilmiştir" denildi.

BAKAN SOYLU:"SANCAKTEPE'DE BİR TERÖR HÜCRESİ DAHA ÇÖKERTİLDİ"

Yapılan operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bir Tweet atarak açıklama yapmıştı. Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeDKPBÖGTerörOperasyonUyuşturucuTerörist
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