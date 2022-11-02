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Dur ihtarÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, polis memurunu kaputun Ã¼zerinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼

ÅžÄ°ÅžLÄ°'de sivil polis ekibinin dur ihtarÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, otomobili polislerin Ã¼zerine sÃ¼rerek kaÃ§mak istedi. Otomobili durdurmak isteyen polis memuru, aracÄ±n Ã§arpmasÄ± sonucu yaklaÅŸÄ±k 400 metre kaputun Ã¼zerinde gitti. Olay yerinden kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼ aracÄ± bÄ±rakÄ±p kaÃ§arken, otomobilde yapÄ±lan aramada uyuÅŸturucu madde bulundu.

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:09
Dur ihtarÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, polis memurunu kaputun Ã¼zerinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼

Olay, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda KurtuluÅŸ Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, polisin ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurmak istediÄŸi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z tespit edilemeyen 06 CLJ 556 plakalÄ± otomobil kaÃ§mak isterken polis memuruna Ã§arptÄ±.Â 

KAPUTUN ÃœZERÄ°NDE 400 METRE GÃ–TÃœRDÃœ

Polis memurunu yaklaÅŸÄ±k 400 metre kaputun Ã¼zerinde gÃ¶tÃ¼ren otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, memurun inmesinin ardÄ±ndan kaÃ§maya devam etti. KÄ±sa sÃ¼reli takibin ardÄ±ndan EskiÅŸehir Mahallesi'nde lastiÄŸi patlayan otomobili terk eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Hafif ÅŸekilde yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Â 

OTOMOBÄ°LDE UYUÅžTURUCU MADDE BULUNDUÂ 

Yaya olarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, otomobilde yapÄ±lan aramada uyuÅŸturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otomobil, detaylÄ± inceleme iÃ§in Ã§ekici ile emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Otomobille sÃ¼rÃ¼klenen polis memurunun saÄŸlÄ±k durumunu iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÅžiÅŸliPolisOtomobilSÃ¼rÃ¼cÃ¼DurIhtarUyuÅŸturucu
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