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Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak proje fark yaratacak

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin kente önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

27 Ocak 2023 Cuma 15:38
Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak proje fark yaratacak

EDİRNE - Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında değerlendirmelerde bulunan Vali Kırbıyık, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin Edirne için fark yaratacağını ifade etti.

Hızlı tren projesinin kenti hareketlendireceğini, bu konuda gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasının önemli olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Hızlı trenin devreye girmesinin ardından İstanbul gibi bir metropol ile sıkı bir entegrasyon içerisinde olacağız. Tabii bunun etkisini şehrimizde hissedeceğiz. Bu noktada özellikle hizmet sektörü gibi bazı sektörlerde fark yaratmamız gerekecek. Bunun altyapısını oluşturmak için şimdiden bazı adımları atmamız gerekiyor. Durum öncesi doğru analizleri yaparak ihtiyaç duyulacak sektörlere yönelik eğitimli ve donanımlı bir iş gücü oluşturmamız gerekiyor. Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda hem belirleme hem de nitelikli eğitimleri verme konusunda bir alt komisyona da ihtiyaç duyulduğu gözüküyor. Bu kapsamada adımlarımızı ivedilikle atmamız gerekiyor."

Kırbıyık, tekstil alanında üretim yapan fabrikalarda işçi ihtiyacı bulunduğunu bu alanda istihdamı sağlamak için çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

İstihdam çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirten Kırbıyık, "Çözüm için her ilgili kurumumuzun hızlı bir şekilde aksiyon alması gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve işveren tarafının beklentilerine göre kurumlarımızın da çalışmalarını güncellemesi faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Kırbıyık'ın başkanlık ettiği toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hızlı TrenEdirneİstanbul
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