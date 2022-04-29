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Eminönü’nde bayram hareketliliği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2022 Cuma 15:30
Eminönü’nde bayram hareketliliği

İSTANBUL - Ramazan Bayramı öncesi Eminönü’nde bayram hareketliliği başladı. 

Ramazan Bayramı öncesi Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nda bayram hareketliliği başladı. Vatandaşlar özellikle lokum ve şeker alışverişi için Eminönü’nün yolunu tuttu. Fiyatlardan memnun olanların yanı sıra, çarşıdan eli boş çıkanlar da oldu.  

Mısır Çarşısı’nda esnaf olan Dursun Aydoğan, "Bu bayram yoğunluk biraz yavaş geçiyor. Eski bayramlara göre bayağı bir düşüklük var. En çok şeker ve lokum satılıyor. Lokum daha çok tercih ediliyor. Fiyatlar uygun. Lokum 35 lira, geçen seneye göre biraz tırmanış var ama toz şekere zam geldiği için biz de mecbur fiyatları artırdık. Geçen sene lokum 15 lira civarındaydı. Şekerler de geçen sene 30 liraydı, bu sene 50 lira" dedi.  

Esnaf Muhittin Tan, "Bu sene sakin geçiyor. Bu sene 10 gün kala bir bayram heyecanı, hareketliliği bekliyorduk ama yok. Çok sakin. İnşallah bayramdan sonra olur. Geçen sene 5’er kilo lokum alınıyordu bu sene yarımşar kilo alınıyor. Şeker dökerdik eskiden, bu sene şeker soran yok. Geçen sene 25 liraya alınan lokum bu sene 55 lira oldu" diye konuştu.  

Esnaf Resul Kandemir de, "Bu yıl Allah’a çok şükür iyi. Fiyatlar da iyi, süt ürünlerine henüz zamlar yapılmadı. 69 lira, 95 liraya peynir fiyatları değişiyor. Geçen seneye göre işler yok. Geçen sene iş daha fazlaydı" dedi. 

Bayram alışverişine gelen İdris Önerge, "Şeker ve lokum alıyoruz. Hepsi gelen misafirlerimiz için. Fiyatlar geçen seneye göre çok yüksek ama yapacak bir şey yok, almak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bayram alışverişi yapan Kifayet Erencan da, "Geleneksel, her bayram lokum alıyorum. Misafirliğe gittiğimiz büyüklerimize lokum ve kahve götürüyorum. Bugün de bayram yaklaştığı için alışverişe geldik. 10 paket lokum aldık. Fiyatlar geçen seneye göre biraz artmış ama biz her sene aynı tezgahtan alışveriş yapıyoruz diğer yerlere göre daha uygun" diye konuştu. 

Alışverişe gelen Çiğdem Özbakır ise, "Şeker, çerez, çikolata o tür şeyler alacağım. Fiyatlara alıştık artık makul gelmeye başladı. Güzel her şey, yolunda gözüküyor" dedi. Saliha Koç da, "Kuruyemiş, çikolata, bayram alışverişinde ne oluyorsa onu aldık. Fiyatlar pahalı, ucuz değil"  ifadelerini kullandı.  Saadet Erenler, "Hiçbir şey almadan çıkıyorum. Çikolatalara, kahvelere baktım ama başka yerlerden alışveriş yapacağım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EminönüBayram Hareketliliği
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