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Esenyurt'ta 893 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

ESENYURT'ta depoya düzenlenen baskında eroin üretiminde kullanılan 893 kilo 900 gram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2021 Cuma 11:20
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Esenyurt'ta 893 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

Baskında gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 14 Eylül Salı günü Esenyurt’ta bulunan bir depoda eroin maddesinin imalatı için kullanılan asetik anhidrit bulunduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, deponun bulunduğu adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda 893 kilo 900 gram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtDepoUyuşturucuEroinAsetik AnhidritNarkotikPolis
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