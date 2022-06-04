Evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu

Yangında dumandan etkilen 2 kişiye ambulansta müdahale edilirken, evinde yangın çıkan Meliha Sena Özsaraç gözyaşlarını tutamadı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3 katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında dairenin içi kısa sürede dumanla doldu. Vatandaşlar bir yandan itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yangını damacanalardaki suyla söndürmeye çalıştı. Dairede yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi. Evinde yangın çıkan Meliha Sena Özsaraç uzun süre gözyaşı dökerken, komşuları ve çevredeki vatandaşlar ise kadını teselli etmeye çalıştı.

Komşusu İsmail Çakar “Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Karşı dairede oturuyorum. Damacanalarla söndürmeye çalıştık. İtfaiye gelip tamamen söndürdü. Dairedekiler aşağıya indi. Herkes korktu, yaralanan olmadı “diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.