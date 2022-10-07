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Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

FATİH'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın çıkan binadan yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.  

07 Ekim 2022 Cuma 08:43
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce belediye tarafından etrafında önlem alınarak kapatılan 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada büyüyen alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın çıkan binanın hemen yanında bulunan ahşap bir bina ise güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, metruk bina tamamen yandı. 

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan metruk binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları görüldü. 

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihBinaYangınItfaiye
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