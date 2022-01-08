Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye...
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2022 Cumartesi 10:12
0 Okunma
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü savrulurken, diğer İETT otobüsü ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti. Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihAtatürk BulvarıİETTOtobüsKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş makinasının kepçesi park halindeki otomobilin üzerine düştü
İş makinasının kepçesi park halindeki otomobilin üzerine düştü
16'ncı Türk-Arap İşbirliği Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek
16'ncı Türk-Arap İşbirliği Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek
Ataşehir'de dairede yangın
Ataşehir'de dairede yangın
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans