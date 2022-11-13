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Fuat Oktay ve Bakan Soylu yaralıları ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombalı saldırıda yaralananları hastanelerde ziyaret etti.

13 Kasım 2022 Pazar 23:12
Fuat Oktay ve Bakan Soylu yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombasaldırıda yaralananları ziyaret için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi. Oktay ile Soylu yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi çıkışında açıklamalarda bulunan Oktay, "Hastanelerdeki hastalarımızı tek tek ziyaret ettik. 81 yaralı açıklamıştık, 39'u tabucu olmuş durumda. Hastalarımızın çoğu aslıda taburcu olabilecek durumda ama her ihtimale karşı geceyi burada geçirelim diye doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İlk başta söylediğimiz iki hastamızın durumu kritik, yoğun bakımda devam ediyor. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sayın Bakanımız da güvenlik boyutunu yakın takipteler. İnşallah ona ilişkin gerekli açıklamalar da yapılacaktır" dedi.

DHA

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