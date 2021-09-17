Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1418.03
ALTIN
484.53
DOLAR
8.5417
STERLİN
11.7938
EURO
10.0616
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul...

Haluk Levent’ten aşı olun uyarısı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahneye çıkan Haluk Levent, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2021 Cuma 10:03
0 Okunma
Haluk Levent’ten aşı olun uyarısı

Milli Egemenlik Park’ında düzenlenen konserde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda Haluk Levent hayranı katıldı. Sağlık çalışanları ve Başkan Bahadır sahneye çıkarak Haluk Levent ile birlikte Akdeniz Akşamları isimli şarkıya söyledi. Etkinlikte sağlık çalışanları şarkıcı Haluk Levent’e plaket takdim etti. 

İki doz aşı olduğunu söyleyen şarkıcı Haluk Levent, “Ben de koronavirüs yakalandım. Ben de iki doz aşı olmuştum. Doktorlar bana çift aşı olduğum için koronavirüsü hafif atlatırsın dediler. Tat ve koku hissim gitmedi. Ateşim yükselmedi. Herhangi bir ağrım olmadı. Evde 10 gün tatil yaptım. Bilime inanın. Doktorlara inanın. Aşı olalım. Lütfen aşınızı olun, başkaları da zarar görmesin. Ben sağlıkçılara çok değer veririm. Ben Haluk abiniz olarak aşı hakkında olumsuz görüş içeren komplo teorilerine inanmam” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler BelediyesiMilli Egemenlik ParkıHaluk LeventDr. Hakan Bahadır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar ve Beyoğlu’nda okul servisleri denetlendi
Üsküdar ve Beyoğlu’nda okul servisleri denetlendi
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon
Geleneksel Zeyrek evlerinde yenileme çalışmaları
Geleneksel Zeyrek evlerinde yenileme çalışmaları
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans