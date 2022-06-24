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İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2022 Cuma 14:45
İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi

İSTANBUL - Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a getirilen kurbanlıklar gece saatlerinden itibaren satış alanlarında yerini almaya başladı. İstanbul'a gece yarısından itibaren gelen kamyon ve TIR'lara yüklü hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekiplerince tek tek kontrol ediliyor. 

Kurban Bayramı'na 15 gün kala Türkiye'nin birçok noktasından kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Gece yarısı itibariyle ilk kurbanlıklar İstanbul'a getirilirken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında denetim gerçekleştiriyor. Jandarma ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların olduğu kamyon ve TIR'ları tek tek kontrol etti. 

İl dışından gelen sürücülerin evraklarını tek tek inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaraları karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti. Gece yarısından itibaren İstanbul'a yaklaşık 100 aracın giriş yaptığı öğrenilirken, denetimler havadan da görüntülendi. 

Tokat'tan gelen Kamil Yurdaer, "Yaklaşık 13 saattir yollardayız. Sultangazi Hayvan Pazarı'na gidiyoruz. 25 tane tosun getirdik. Alıcıları bekliyoruz' dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KurbanlıkIstanbulDenetimKurban Bayramı
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