Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.490,59
ALTIN
1.166,41
DOLAR
18,81
STERLİN
23,25
EURO
20,39
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Kadrosuna Naklen Alım Yapılacak
Afet ve Acil Durum...
Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi
Güneş enerjisinden elektrik üretim...

İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı

İstanbul'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:26
İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi.

Sabah erken saatte okula gelen Mimar Sinan İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri karnelerini aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, okul bahçesinde yapılan törende karnelerini alan öğrencileri tebrik etti.

Törende şiir okuyup dans gösterisi yapan öğrenciler, gökyüzüne balon bıraktı.

Törenin ardından sınıflara giren öğrencilere, öğretmeleri tarafından karneleri verildi.

Karnesini alan öğrencilere okul bahçesinde patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

4. sınıf öğrencisi Aden İdiş, karne aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Takdir aldım. Ders notlarım çok iyi. Tatilde teyzemlere gideceğim." dedi.

Öğrencilerden Miraç İşleyen de dönem içinde çok çalıştığını, beklediği notların geldiğini ve takdir aldığı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, tatilde ödevlerini yapacağını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulOkulöğrenciKarneTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Fatih'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Osmanbey metro istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak
Osmanbey metro istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılacak
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans