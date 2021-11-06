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İstanbul'da sahte içki operasyonu

İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen 6 imalathane ve 828 adrese düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki, kaçak sigara, cinsel içerikli ilaç, silah ve tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 19 kişi hakkında adli, 9 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. Operasyon anları kameralara yansıdı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2021 Cumartesi 13:13
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İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, dün İstanbul'da 828 adrese operasyon ve denetim gerçekleştirdi. Operasyonda bin 502 adet alkoliçki şişesi, 2 bin 252 litre alkollü içki sıvısı, 70 litre etil/metil alkol, 551 paket kaçak sigara, 5 bin 110 adet içi tütünle doldurulmuş dolu makaron, 4 adet puro/sigarillo, 8 paket sigara tütünü, 208 adet cinsel içerikli hap, 3 adet tabanca, 38 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 7 adet pompalı tüfek kartuşu, Çok sayıda alkol imalatında kullanılan hortum, alkometre, kapaklanma makinesi, boş şişe, etiket, sahte TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) ve yabancı menşeili bandrol ele geçirildi.

Operasyon ve denetimlerde, 4 şüpheli gözaltına alınırken, 19 şüpheliye adli işlem, 9 kişiye ise idari işlem yapıldı. 8 TAPDK ruhsatsız iş yeri tespit edildi. Toplamda 9 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulSahteKaçakAlkolIçki
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