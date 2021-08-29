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İstanbul'da trafik denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yüksek desibel sese sahip abartı egzoz kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Ehliyeti olmayan bir motosiklet sürücüsünün uygulama noktasından kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ağustos 2021 Pazar 10:01
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İstanbul'da trafik denetimi

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri herkesi rahatsız eden, oldukça yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkaran egzozlara sahip motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Bakırköy Merter D-100 Karayolu yan yolda abartı egzoz kullanan sürücüler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, iki motosiklet sürücüsünü durdurmak istediği sırada bir motosiklet sürücüsü birden gaza basarak hızlı bir şekilde kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı. Kaçan motosiklet sürücüsünün arkadaşına ise cezai işlem uygulandı. 

"EHLİYETİ YOKTU KAÇTI"

Arkadaşı kaçan motosiklet sürücüsü, "Arkadaşım kaçabilir, kaçtı yani. Ehliyeti yoktu. Sağlık olsun bende ceza yedim birkaç eksikliğim vardı. Plakam kapalıydı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulEmniyetPolisTrafikDenetim
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