İstanbul'da yağmur etkili oluyor 

İstanbul'da gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.
DHA
İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla şehrin birçok bölgesinde etkili oldu.
İstanbul'da gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.
DHA