İstanbul'daki belediyelerin depremzedelere destekleri sürüyor 

Ümraniye Belediyesi, 6 Kasım'daki depremlerin ardından ilçeye gelen yetişkin ve çocuklara yaşadıkları zor süreci daha az hasarla atlatabilmeleri, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Belediyenin psikolojik danışmanlık hizmeti 8'i gönüllü, 14 psikolog ile 2 farklı merkezde yürütülüyor. Çalışma kapsamında, travmatik süreçlerin takibi, stres, kaygı bozuklukları, depresif belirtiler gibi durumlar tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor. İlk tetkikler sonucunda psikiyatrik müdahale gereksinimi olanlar hastanelere sevk ediliyor. Depremzede çocukların seansları da oluşturulan terapi odasında devam ediyor.

Bu hizmetle depremzedelerin afetin olumsuzluklarından uzaklaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak normal yaşamlarına bir an önce dönmeleri amaçlanıyor.

Psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen afetzedeler 0216 634 24 69 numaralı telefonu arayarak bilgi ve randevu alabiliyor.

YKS ve LGS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere eğitim desteği

Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerinden ilçeye gelen, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere eğitim desteği veriyor.

Depremzede öğrenciler, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki KÜLTÜR-SEM'in kurslarından ücretsiz faydalanabiliyor.

Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezindeki kurslar hafta içi mezun gruplarına, hafta sonu ise 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Test kitaplarının tamamı belediye tarafından temin edilen kursların yanı sıra öğrencilere etüt programlarına katılım imkanı da sunuluyor.

Yürütülen çalışmalarla öğretmenlerinden ve sınıf arkadaşlarından ayrı kalan öğrencilerin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Beyoğlu Belediyesi veteriner hekimleri depremzede hayvanları tedavi ediyor

Kahramanmaraş'ta bulunan Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek depremlerden etkilenen hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor.

Hayvan ambulansı, 2 araç ve 3 veteriner hekim ve yardımcı personelden oluşan ekip, bölgedeki depremzede hayvanların tedavisi ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hummalı çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere çevre ilçeleri ve köyleri dolaşarak sağlık kontrolü gerçekleştiren ekipler, hafif yaralı hayvanların tedavilerini bulundukları bölgede yapıyor. Depremlerden ağır yaralı kurtulan hayvanlar ise Kahramanmaraş merkezde kurulan Beyoğlu Belediyesi Veteriner Merkezinde tedavi altına alınarak ameliyat ediliyor.

Hayvanların yem ve mama ihtiyaçlarını da karşılayan ekipler, ayrıca köylerde sokak hayvanlarının soğuktan korunması için kedi evleri dağıtıyor.