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İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı

Vali Yerlikaya: "İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı"

06 Şubat 2023 Pazartesi 08:58
İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem, hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardımların yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır."

AA

Son Güncelleme: 06.02.2023 09:51
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DepremPazarcıkKahramanmaraşİBBEkipArama KurtarmaIstanbulVali
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