İstanbul Tabip Odası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ile üyelerinden oluşan grup, ellerinde karanfil ve çelenklerle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne yürüdü.

Gruptakiler, anıtın önüne çelenk bıraktıktan sonra koronavirüs salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, hekimler ile sağlıkçılar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı'nı biraz buruk kutladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Erdoğan, "İstanbul depremi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor, hazırlık yapmalıyız. Hep birlikte bu şehirde güvenli çalışmanın yollarını bulacağız. Çünkü bizim hayatta kalmamız halkımızın hayatta kalması demektir." dedi.