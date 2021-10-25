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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde Rümeysa Şen için eylem

TÜRK Tabipler Birliği ve İstanbul Tabipler Odası, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Asistan Hekim Dr. Rümeysa Şen'i anmak ve asistan hekimlerin çalışma saatlerini protesto etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2021 Pazartesi 16:41
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde Rümeysa Şen için eylem

Toplanan grup, hayatını kaybeden Rümeysa Şen için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Basın açıklamasına, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ve çeşitli sağlık sendikaları katıldı.

İstanbul Tabipler Odası adına basın açıklaması yapan Dr. İlyas Kavak, "Bugün maalesef çok acı bir olayın ardından burada toplanmış bulunmaktayız. Ankara Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum Kliniği'nde Asistan Hekim olarak çalışan Dr. Rümeysa Şen, nöbet ertesi evine gittiği sırada trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Rümeysa Şen'in gün aşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin ardından geçirdiği kaza görüntüleri bize bunun bir kaza değil göz göre göre çalışma şartlarının sebep olduğu bir cinayet olduğunu gösterdi" dedi. 

Kavak, " Yıllardır 'çalışma şartlarımız bizi öldürüyor' dedik ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Melike Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın ve maalesef Rümeysa Berin Şen ve adını bile duymadıklarımız hayatlarının baharında, mesleklerine hevesle başladıkları zamanlarda birer birer yaşamlarını yitirdiler. Ölüme sürüklendiler. Soruyoruz, Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor?" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Tıp FakültesiTÜRK Tabipler Birliğiİstanbul Tabipler OdasıDr.Rümeysa Şen
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