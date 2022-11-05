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Jandarmadan kaÃ§ak saat operasyonu

Ä°STANBUL'da jandarma ekiplerince dÃ¼zenlenen iki operasyonda yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkeye yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla getirilen dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ markalara ait saat ve ÅŸerit metreleri internet yoluyla satan 4 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. Operasyonlarda dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ saat markalarÄ±na ait 372 saat ile 125 bin ÅŸerit metre ele geÃ§irildi.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 11:06
Jandarmadan kaÃ§ak saat operasyonu

Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã¼lkeye yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla saat ve ÅŸerit metre sokulduÄŸu bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde saatleri Ã¼lkeye sokan yabancÄ± uyruklu M.J.K.â€™nin Fatih'teki deposu ile Â ÅŸerit metre satÄ±ÅŸÄ± yapan B.K.â€™nÄ±n Esenlerâ€™deki deposu tespit edildi. Bir sÃ¼re iÅŸ yerlerini izleyen ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin depolarÄ±nda yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla getirdiÄŸi Ã¼rÃ¼nleri aÃ§Ä±k artÄ±rma ve internet Ã¼zerinden sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Ekipler iÅŸyerlerine dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda ÅŸÃ¼pheliler M.J.K. ve B.K.â€™yÄ± yakaladÄ±. AyrÄ±ca ekiplerin takip ettiÄŸi bir otomobilde de ÅŸÃ¼pheliler Ä°.G. ve T.G. kaÃ§ak saatler ile yakalandÄ±.Â 

DÃœNYACA ÃœNLÃœ MARKALARA AÄ°T 372 SAAT VE 125 BÄ°N ADET ÅžERÄ°T METRE ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

Depoda ve otomobilde yapÄ±lan aramalarda dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ saat markalarÄ±na ait 372 adet saat ile satÄ±ÅŸlardan elde edildiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yÃ¼klÃ¼ miktarda dÃ¶viz ele geÃ§irildi. Esenlerâ€™de ki depodan ise 125 bin kaÃ§ak ÅŸerit metre ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler M.J.K., Ä°.G., T.G. ve B.Kâ€™nÄ±n karakoldaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Ekiplerin ÅŸÃ¼phelilerle irtibatta olduÄŸu kiÅŸileri yakalama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ise devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
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