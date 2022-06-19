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Kadıköy'de makas atan sürücünün çarptığı otomobil durağa daldı:1'i ağır, 5 yaralı 

KADIKÖY D-100 Karayolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil durağa daldı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2022 Pazar 10:19
Kadıköy'de makas atan sürücünün çarptığı otomobil durağa daldı:1'i ağır, 5 yaralı 

Kaza saat 01:15 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makas atarak ilerlediği iddia edilen Kadir Can Ç. idaresindeki 34 AR 2953 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mustafa Kemal Şahin idaresindeki 34 FJD 454 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil Kozyatağı Metro Otobüs durağına daldı. Makas atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, diğer otomobilde bulunan 3 kişi ve durakta bekleyen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.   Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti ve yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın görgü tanığı Ali Girgin "Durağa geldi iki kişiyi ezdi. Ben şurada bekliyordum. Hızlıydı biraz. Şuradan hızlı geldi durağa girdi. İki tane yaralı var durakta. İki kardeş olduklarını duydum. Durumları ağır. " ifadelerini kullandı. Kazanın başka bir görgü tanığı İbrahim Çamoğlu ise "Durakta iki kardeş vardı. Araba makas atarak geldi. Direkt iki kardeşi ezdi. Küçük olan kardeşin durumu ağırmış biraz. Bir de arabanın şoförü yaralı durumu ağır." dedi. Kaza sebebiyle otomobillerden sızan yakıt, yağ ve cam parçaları yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Otomobil sürücüsü Mustafa Kemal Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan makas atan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyD100 KarayoluKazaTrafik KazasıKozyatağı
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