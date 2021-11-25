Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,812.30
ALTIN
691.03
DOLAR
11.99
STERLİN
16.02
EURO
13.46
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 

Kağıthane'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

KAĞITHANE'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önünde bulunan elektrik direği de alev alev yandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Kasım 2021 Perşembe 09:22
0 Okunma
Kağıthane'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Yangın saat 01.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Yavuz Selim Mahallesi, Aybike Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Mobilya imalathanesi olarak kullanılan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binanın önünde bulunan elektrik direğinde de yanma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sırasında atölyede hasar meydana gelirken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneMobilyaImalatImalathaneYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne ile bebeğini hayatta tutma seferberliği
Anne ile bebeğini hayatta tutma seferberliği
Ataşehir'de 5 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı
Ataşehir'de 5 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı
İSFANBUL Tema Park’tan Öğretmenler Günü’ne özel indirim
İSFANBUL Tema Park’tan Öğretmenler Günü’ne özel indirim
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans