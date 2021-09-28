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Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Kartal Belediyesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde 30 Eylül'de düzenlenecek olan CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde yer alacağını duyurdu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2021 Salı 10:53
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Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için ‘Üreten Belediye’ ve ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışının öne çıkan örneklerinin sergileneceği etkinlik, 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

ÖZGÜN PROJELER SERGİLENECEK 

Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde; üreticinin, kooperatiflerin ve tüketicilerin buluşması ile öncelikle büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerin üretim ve kooperatif dayanışmaları, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü destek programlarının ortaya konacağı öğrenildi. 

Zirveye katılım sağlayan belediyelerin; özgün projelerinin, dayanışma içinde bulundukları üretici kooperatif ve birliklere özgü ürünlerin tanıtımını yaparak, gıda, sosyal yardım, vb. sosyal projelerini aktaracak ve geleceğe dönük tarımsal üretime destek projelerini paylaşacağı aktarıldı. 

Kartal Belediyesi de tarımsal üretimi destekleyen projeleri ile katılım sağlayacağını bildirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiTarımsal Kalkınma Zirvesi
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