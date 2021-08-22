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Kastamonu’da görev yapan ekipler Kartal’a döndü

Ekipleri Kartal Belediyesi yetkilileri ve belediye çalışanları karşıladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 15:25
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Kastamonu’da görev yapan ekipler Kartal’a döndü

İSTANBUL, (DHA)

Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giderek arama-kurtarma, temizlik ve lojistik çalışmalarında aktif görev alan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal’a döndü. Ekipleri Kartal Belediyesi yetkilileri ve belediye çalışanları karşıladı.

Selin vurduğu Batı Karadeniz ve büyük kayıpların yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 8 gün boyunca aralıksız olarak arama-kurtarma, temizlik ve lojistik çalışmalarına destek olan ve yüzlerce vatandaşın yardımına koşarak, yaraları birlikte sarmak amacı ile büyük bir gayret sarf eden 23 kişiden oluşan ekip, çalışmalarını tamamladıktan sonra ilçeye döndü. Bölgedeki ulaşımı zor olan köylere erzak ulaştıran, gece gündüz bölgedeki afetzedelerin yardımına koşmak için çalışan ekipler için düzenlenen karşılama programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler ve belediye personeli katıldı.

Kastamonu’dan dönen ekipleri Sivil Savunma Uzmanlığı binasında karşılayan Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, tüm ekip üyelerine tek tek teşekkür ederek çiçek takdim etti.

“SADECE KARTAL DEĞİL, TÜRKİYE’NİN HER BÖLGESİNE EL UZATMAYA HAZIRIZ”

Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün afet bölgesinde olağanüstü bir çaba ile çalışmalarda aktif görev aldığını belirterek, “Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin belirli noktalarında çıkan yangınlarda görev aldıktan sonra, Kastamonu ilçemiz ve bölgesindeki sel afetinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ekiplerimiz, büyük bir çaba gösterdi. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diyoruz. Kartal Belediyesi olarak, sadece ilçemizde değil Türkiye’nin her bölgesindeki afetlerde vatandaşlarımıza elimizi uzatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZE BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN”

Sel bölgesinde ekipler ile beraber çalışan Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar ise, “Kartal Belediyesi olarak 8 gün boyunca elimizden geldiğince çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Biz daha çok insanların direkt olarak etkilendiği ve ulaşımın zor olduğu bölgelerdeki köylerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ne yazık ki ülkemizin şu ana kadar gördüğü en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıyaydık. Sadece arama kurtarma ve temizlik çalışması değil, bölgede aynı zamanda ulaşılamayan köylere erzak götürme çalışmalarını da gerçekleştirdik. Ülkemize büyük geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

DHA

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KastamonuBozkurtBatı KaradenizSel FelaketiAramakurtarmaTemizlikLojistikKartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Ve Temizlik İşleri Müdürlüğü EkipleriKartalYeni Çağrı
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