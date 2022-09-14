Marmara Denizi ve Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçılara denetim

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla beraber balıkçılara yönelik denetimler arttı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. İstanbul kıyılarında ve boğazda avlanan balıkçı teknelerine çıkan ekipler, avlanan balıkların boyları ve teknelerin evraklarını kontrol etti. Daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen ekipler, burada satışa sunulan balıkları inceleyerek boylarını kontrol etti.

"5 TON SU ÜRÜNÜNE EL KOYDUK"

Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "1 Eylül itibarıyla av yasakları kalktı, bu sene bol bereketli bir sezon bekliyoruz. Bereketli bir sezon olduğunu görüyoruz, palamut balığının yoğun olduğunu da görüyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde İstanbul'un bütün kıyıları ile ilgili planlamamızı yaptık. Bizler Yeşilköy'den Gürpınar'a doğru geldik ve bütün alanlarda denetimlerimizi yaptık.1-13 Eylül itibarıyla yaptığımız denetimlerde 5 ton civarında su ürünlerine el koyduk. 2 tane kaçak avlanan midye teknesine, 1 tane trol teknesine el konuldu. Yaklaşık 300 bin lira civarında idari para cezası uygulandı" dedi.

"PALAMUT BALIĞI YOĞUNLUĞU YAŞIYORUZ"

Karaca, "Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Karadeniz'de teknelerimiz palamut avında. Sezon açıldığından itibaren palamut balığı yoğun, iyi bir sezon görüyoruz. Palamut yoğunluğu fiyatlara yansımış durumda" ifadelerini kullandı.