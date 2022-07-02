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Otogarda kurban bayramı hareketliliği; ek seferler konuldu

KURBAN bayramına sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, "Şu anda ana servislerde yer kalmadı. İlave seferler başladı. 1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabiliyoruz" dedi. Özcan, geçen yıllara göre sefer sayılarının ise büyük oranda düştüğünü belirtti. Birol Özcan,"Artık senede 5-6 sefer giden aile bir sefer gitmeye başladı. En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu" diye konuştu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:22
Otogarda kurban bayramı hareketliliği; ek seferler konuldu

Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil mekanlarında geçirmek isteyenler şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. TOFED Başkanı Birol Özcan, "1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabiliyoruz. En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız öyleydi, sefer sayıları azaldı" dedi. Otobüs şoförleri seferlerin dolu olduğunu söylerken, yolcular da özel araçlarıyla gitmenin maliyetinin otobüsten daha pahalı olduğunu vurguladı.

  BAYRAMDA ANA SEFERLER DOLU, EK SEFERLER BAŞLADI 

Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda otogarda hareketlilik yaşandığına dikkat çekerek, "Kurban Bayramı'nda şu anda ana servislerde yer kalmadı. İlave seferler başladı. 1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabiliyoruz. Ek seferler açtık ancak giden otobüs boş geliyor. Biz eskiden 300 liraya yolcu taşıdığımız zaman o yolcudan para kazanıyorduk. Artık senede 5-6 sefer giden aile bir sefer gitmeye başladı. En fazla bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız öyleydi" dedi.

Özcan, "Bizde sefer sayıları azaldı. Yolcu maliyetleri yüksek olduğu için, mazot fiyatlarından dolayı fiyatı yükselttik. Yolcularımız azaldı. Mazottaki KDV'yi indirmemiz lazım. İstanbul'dan hızlı tren Ankara'ya, Konya'ya kadar gidiyor. Eskiden Eskişehir Ankara otobüsleri 15 dakikada bir çalışırdı ama şimdi kalkmıyor. Bugün biz fiyatları azaltmazsak, yolcunun maliyetini indirmezsek bu kapasiteyle çalışma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

"YOĞUNLUK FAZLA" 

İstanbul-Malatya arası çalışan otobüs şoför Bülent Kendirli, "Bayram öncesi şu an hareketlilik fazla. Otobüslerde yer yok. Biletler pahalı ama buna göre mazot da pahalı. Ek seferler yapılıyor. Şu anda yoğunluk fazla" dedi. 

Otobüs şoförü Mehmet Bingöllü de, "Bayram öncesi durumlar şu anda iyi. Tekirdağ üzeri, Çanakkale, İzmir, Antalya, Kemer'e devam edeceğiz. Yolcumuz var. Seferler genelde dolu oluyor. Bayram öncesi ek seferler de var" ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR DAHA PAHALI OLUYOR DİYE OTOBÜSLE GİDİYORUZ 

Bayram için memleketine giden Sabri Akay, "Antep'e gidiyorum. Önceden 300 liraya gidiyorduk şimdi 600 lira olmuş. Dönüş bileti alamadım" dedi. 

Aydan Sözen de, "Gelibolu'ya gidiyoruz. Bayram için tatili birleştirdik, çocuklarla tatil yapacağız. Bileti ilk aldığımda çok şaşırdım. Biz 30-40 liraya gidiyorduk, şimdi 260 lira" diye konuştu. 

Sivas'a giden Gülten Şahin de, "Fiyatlardan dolayı, sıkıntılardan dolayı tatile gidemiyoruz ama mecburiyetten gidiyoruz. Geçen sene 250 liraydı bu sene 550 lira" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıOtogarOtobüsTatilTOFED
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