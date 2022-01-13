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Otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Beşiktaş'ta lüks otomobilin çarptığı taksi önce aydınlatma direğine ardından park halindeki midibüse çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle taksiden fırlayan sürücü, taksisinin altında kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2022 Perşembe 10:23
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Otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Kaza, gece yarısı sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Zincirlikuyu istikametinden Beşiktaş'a giden Azerbaycan Uyruklu Rafail Aliyev'in kullandığı Azerbaycan plakalı 99 MB 888 plakalı lüks otomobil, Oktay Aray'ın kullandığı 34 TAB 06 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi önce yol kenarındaki bariyerlere ardından park halindeki 34 LJA 221 plakalı midibüse vurdu. Taksi sürücüsü ise camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksinin altında sıkışan Aray, itfaiye ekiplerinin çalışması ve çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBalmumcuTaksişoförKazaTrafik Kazası
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