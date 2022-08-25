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Sarıyer'de denizde dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 09:20
Sarıyer'de denizde dalgalara kapılan baba boğuldu oğlu kayıp

Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu B.E. dün saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, B.E. bulunamadı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri B.E.'yi bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ve oğlun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'a kalp masajı yapıldığı da görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerDenizBabaOğulBoğulmaKayıpKısırkaya Plajı
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