Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,806.33
ALTIN
744.17
DOLAR
12.92
STERLİN
17.27
EURO
14.68
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale...

Silivri'de lodos balıkçı teknelerini batırdı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2021 Salı 12:48
0 Okunma
Silivri'de lodos balıkçı teknelerini batırdı

İSTANBUL - SİLİVRİ'de etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle balıkçı tekneleri battı. Silivri'de dün sabah başlayan şiddetli lodos ilçede bugünde etkisini sürdürdü. Sahil Kordon boyunda bulunan balıkçı tekneleri battı, bazılarının da güvertelerine sular dolduğu görüldü. Zarar gören diğer tekneler sahipleri tarafından kıyıya çekildi. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar yürüyüş yoluna da zarar verdi. Kıyıda bulunan çay bahçesi ise kısmen sular altında kaldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz  sahilde incelemelerde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriLodosBalıkçı Tekneleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı
Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı
İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı
Bağcılar'da kafe çatısı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
Bağcılar'da kafe çatısı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans