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Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

ŞİŞLİ'de, 4 katlı apartmanda çıkan yangında, mahsur kalan 21 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yangında 2 kişi hafif yaralanırken, bir anne çocuğuyla birlikte dakikalarca kurtarılmayı bekledi. 

26 Ağustos 2022 Cuma 10:23
Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Mecidiyeköy Mahallesi Emek 1 Sokak'taki 5 katlı binada, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanın 3'ncü katındaki dairenin çocuk odasında çıkan yangın, kısa sürede yayılarak tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Bina içerisindeki duman dağıldıktan sonra, apartmanda mahsur kalan 21 kişi, dışarı çıkartıldı. Fiziksel engelli bir apartman sakini ise itfaiye ekiplerine çevredekilerin de yardım etmesiyle çıkartıldı. Binanın 4'ncü katında bir anne ve çocuğu tahliye edilmeyi balkonda bekledi. Önce merdivenle tahliye edilmek istenen anne ve çocuğu, daha sonra apartmanın giriş kapısından çıkarıldı. Yangında alevlerden etkilenerek vücudunda yanıklar oluşan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.   

"KURTARMAK İÇİN İÇERİYE GİRENLERİN YANIKLARI VAR" 

Kurtarma çalışmalarına katılan Selman Eş, "Engelli bir kişi içeride kalmıştı. Korkuluklardan tırmandık, almaya çalıştık. Engeli nedeniyle gelemiyordu. İtfaiye geldi ve çıkarıldı. Kurtarıldı ama, vücudunda yanıkları var. İçeriye giren kişilerin de 3'ncü derece yanıkları var" dedi.  

"HERKES ÇOK YARDIMCI OLDU"  

Mert Orakçı, "Dumanlar çıktığı gördük, yukarıya doğru koştuk. İnsanlar binanın içinde mahsur kalmıştı. İtfaiye ekipleri geldi, insanları çıkardılar. Herkes çok yardımcı oldu. Dumanı tahliye ettiler, kapıdan çıkardılar" diye konuştu. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, insanların itfaiye ekiplerine yardım ederek, hortumu taşıdıkları görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliMecidiyeköyYangınItfaiyeEvBina
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