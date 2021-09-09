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Şişli'de kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

ŞİŞLİ'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Eylül 2021 Perşembe 09:21
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Şişli'de kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

22 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan Topal, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl önce evlendiği Mithat Topal'a boşanma davası açtı. Dava 9 aydır sürerken Şilan Topal çocuğuyla birlikte Şişli'de oturan baba evine taşındı. İddiaya göre Mithat Topal, 2 ay önce mahkeme kararıyla çocuğunu görmeye gittiğinde çocuğunu kaçırdı. Dün akşam saatlerinde ise Mithat Topal bir taksiye binerek Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oturan Şilan Topal'ın yanına gitti. Mithat Topal, kolundan tutarak Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirip kaçırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 

Şilan Topal'ın babası Abdülhamit Narman, "9 aydır bizim yanımızdaydı. Kapının önünden taksiyle gelmiş almış, götürmüş. Bıçak ve silahla gelmiş, kızımı kaçırdı. Karakola gittik, sabah 4'e kadar bekledik, bir haber alamadık. Sabah ve öğlen tekrar gittik, yine haber alamdık. Bir çocuk var.  İki ay önce çocuğu görebilmek için mahkemeye gitti. Çocuğu kaçırdı ve iki aydır götürmedi. 'Birkaç gün yanımda kalsın geri götüreceğim' dedi ama götürmedi. Sonra geldi ve kızımı kaçırdı. Daha önce uzaklaştırma kararı alınmış, kelepçe takılmış. Bu adamın 30 dosyası var. Nasıl yakalanmıyor bilemiyoruz." dedi. 

Şilan Topal'ın yengesi ise "Kaç senedir bu böyle çekiyor. Öldürsünler mi? Artık yeter. Öldürüldükten sonra fayda etmiyor. Öldürüldükten sonra değil, şimdi önemli. Küçücük yaşta evlendi. Kaç senedir şikayet ediyor. Artık insan dayanamıyor. Ben yengesiyim. Biz Küçükçekmece'deydik. Dün akşamdan beri hiç uyumadık. Kadın istemiyor. 'Boşanmak istiyorum' diyor. Dayanamıyor kadın artık." diye konuştu. 

Şilan Topal kaçırıldığı sırada yanında olan Hediye Özçelik "Dün burada oturuyorduk. Birden bire araba geldi ve durdu. Kız içeriye kaçtı. Geldi, zorla arabaya koydu. Ben peşinden gittim ama beceremedim. Bağırdık, çağırdık ama faydası yok. Babası 'gel eve' demişti o da biraz oturmak istediğini söyledi. Sonra araba geldi, zorla götürdü. Zaten kamera kayıtlarında hepsi var" şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Kadının kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin sokağa geldiği, taksiden inen kişinin kadını kolundan tutarak zorla taksiye bindirip kaçırdığı görülüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliKadınKaçırmaŞilan TopalMithat Topal
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