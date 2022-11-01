ÅžiÅŸli'de otomobile silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸiler kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±; 1 Ã¶lÃ¼

Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼lbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ddiaya gÃ¶re; Â 34 EYR 630 plakalÄ± otomobilin Ã¶nÃ¼ henÃ¼z kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan yol Ã¼zerinde otomobille kesildi. ÅžÃ¼pheliler araÃ§ iÃ§erisindeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanÄ±ndaki kadÄ±nÄ± zorla otomobillerine bindirdi. ÅžÃ¼pheliler daha sonra hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk mÃ¼dahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. VÃ¼cuduna Ã§ok sayÄ±da kurÅŸun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay yerinde incelemede bulanan polis ekipleri, olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirip otomobille kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.