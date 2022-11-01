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ÅžiÅŸli'de otomobile silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸiler kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±; 1 Ã¶lÃ¼

ÅžÄ°ÅžLÄ°'de hareket halindeki otomobilin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen silahlÄ± kiÅŸiler, iddiaya gÃ¶re otomobildeki kadÄ±nÄ± zorla kaÃ§Ä±rÄ±rken, bu sÄ±rada kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da Ã¶nÃ¼ kesilen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Muhammet Tekin, yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 10:04
ÅžiÅŸli'de otomobile silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸiler kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±; 1 Ã¶lÃ¼

Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼lbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ddiaya gÃ¶re; Â 34 EYR 630 plakalÄ± otomobilin Ã¶nÃ¼ henÃ¼z kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan yol Ã¼zerinde otomobille kesildi. ÅžÃ¼pheliler araÃ§ iÃ§erisindeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanÄ±ndaki kadÄ±nÄ± zorla otomobillerine bindirdi. ÅžÃ¼pheliler daha sonra hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk mÃ¼dahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. VÃ¼cuduna Ã§ok sayÄ±da kurÅŸun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay yerinde incelemede bulanan polis ekipleri, olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirip otomobille kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÅžiÅŸliOtomobilSilahSaldÄ±rÄ±CinayetKadÄ±nKadÄ±n KaÃ§Ä±rma
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