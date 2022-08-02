Sitelerde aidat tartışmaları son bulmuyor

İSTANBUL'da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarına ulaştı. Ortalama aylık 1500 TL'den başlayan aidatlar, bazı semtlerde 8 bin lirayı buluyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, aidatların yükselmesinin zamlarla orantılı olduğunu belirterek, "Merkezi sistem ısınma veya soğutma varsa, doğalgaza ve yakıta gelecek zam otomatik aidatı da yükseltiyor. Garaj, güvenlik, yüzme havuzu varsa buna uygun aidat belirleniyor. Kendi kendine yükselen bir aidat yok" diye konuştu.



İstanbul'da site aidatları yönetimlerle konut sahiplerini karşı karşıya getirdi. Aidatlar sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değişiyor. Aylık aidat bedeli ortalama 1500 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Çekmeköy'de ortalama 8 bin TL olan aidatlar, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de 3 bin TL, Mecidiyeköy'de 2 bin TL, Sultangazi ve Ümraniye'de ise 1500 liraya kadar düşüyor. Havuzlu sitelerde ise aidata en az 500 lira daha ekleniyor. Uzmanlar, aidatlar için önceden belirlenen yönetim planının en başından okunması gerektiğini belirtiyor.





"AİDATLARIN YÜKSELMESİ ZAMLARLA ORANTILI"



İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, aidat bedellerinin hizmetle orantılı şekilde yükseldiğini belirterek, "Bir binanın, sitenin aidatı verilen hizmetle orantılı. Bazı evlerde sadece kapıcı gelip haftada bir kez merdivenleri temizleyip gidiyor, bazılarında çöpler toplanıyor, markete gidiliyor, bazı binalarda güvenlik oluyor, bazılarında ise yüzme havuzu oluyor. Sağlanan hizmet ölçüsünde bir aidat belirleniyor. Aidatların yükselmesi de hizmet bedelinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Merkezi sistem ısınma varsa, soğutma varsa, doğalgaza ve yakıta gelecek zam otomatik olarak aidatı da yükseltiyor. Garaj, güvenlik, yüzme havuzu varsa buna uygun aidat belirleniyor. Kendi kendine yükselen bir aidatı yok" dedi.





"ÇEKMEKÖY'DE 8 BİN TL, SULTANGAZİ'DE 1500 TL AİDAT"



Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, ilçelere göre de aidat bedellerinin değişiklik gösterdiğini belirterek, "İstanbul'da 1+1 dairelerde 900 lira aidatları ve zamlar konuşulmaktadır. Havuz giderleri, ısınma giderleri, temizlik malzemesi alım giderleri, asansör bakım giderleri gibi zorunlu giderler vardır. Bugün Çekmeköy'de, 8 bin TL'ye kadar aidatlar ödendiğini biliyoruz. Beşiktaş'ta 2-3 bin TL arasında aidat toplanmakla, birlikte Sultangazi'de, Ümraniye'de ise 1500 liraya düşmektedir. Mecidiyeköy'de yaklaşık 2 bin TL aidat toplandığını biliyoruz. Kadıköy'de ise bu rakamlar 3 bin TL'ye kadar yükseliyor. Havuzsuz 100 dairelik bir sitede bin TL aidat toplanırken, havuzlu bir sitede havuzun ısınma giderleri, kimyasal madde giderleri de göz önünde bulundurularak, aidat 1500 TL'ye kadar çıkabilir" diye konuştu.





"YÖNETİM PLANINDA YAZIYORSA ÖDEMEK ZORUNDASINIZ"



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidatlar konusunda yönetim planının dikkatli okunması uyarısında bulunarak, "Bir taşınmazı satın alırken ya da kiralarken yönetim planını okumuyoruz. Bu nedenle 4+1 ile 1+1 dairelerin aidatlarının aynı olduğuna dair düzenlemeye, yönetim planına yazılmışsa, mecburen bu bağlı kalıyorsunuz. Normalde 4+1 ile 1+1 daire eşit aidat ödemek zorunda değil. Adaletli olan da bu değil ama, yönetim planında bu yazıyorsa mecbur kalınıyor. Usulsüz birtakım artışlar yapılmışsa da, hakim müdahalesiyle giderilmesi her zaman mümkün" diye konuştu.





"ÇEKMEKÖY VE ATAŞEHİR'DE AİDAT ÖDEMELERİ KONUSUNDA ÇOK YOĞUN KAVGA VAR"



Kiraz, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerde çok sorun yaşanmadığını çünkü, 4-5 apartmanla bir görevlinin ilgilendiğini ifade ederek, "Site hayatının çok yoğun olduğu örneğin Çekmeköy ve Ataşehir'de, aidat ödemeleri konusunda kavganın çok yoğun olduğunu görüyoruz" dedi.