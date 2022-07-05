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Sultanbeyli'de taksi durağına silahlı saldırı

SULTANBEYLİ'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. 

05 Temmuz 2022 Salı 08:33
Sultanbeyli'de taksi durağına silahlı saldırı

Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen saldırı, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille saat 22.30 sıralarında taksi durağının önüne gelen şüpheliler, durağa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta maddi hasar oluştu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliTaksiTaksi DurağıSilahSaldırıNecip Fazıl MahallesiAkdeniz Caddesi
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