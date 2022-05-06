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Tuzla'da gemide 4 işçi gazdan zehirlendi

TUZLA Tersanesi'nde bakıma alınan gemide çalışma sırasında karbondioksit sızıntısı nedeniyle 4 işçi zehirlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mayıs 2022 Cuma 11:31
Tuzla'da gemide 4 işçi gazdan zehirlendi

Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide saat 10.54'te bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oldu. Yapılan zehirlenme ve patlama ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 işçi gazdan zehirlendi. İşçiler hastanelere sevk edildi. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.54'te alınan ihbarda,  Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.  Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.  Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.  Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 06.05.2022 12:36
Anahtar Kelimeler:
GemiGazZehirlenmePatlamaTersaneTuzla
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