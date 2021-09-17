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Üsküdar ve Beyoğlu’nda okul servisleri denetlendi

İSTANBUL'da öğrenci servisleri denetlendi. Denetimlerde evrak kontrolünün yanı sıra, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulup, uyulmadığına bakıldı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2021 Cuma 09:51
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Üsküdar ve Beyoğlu’nda okul servisleri denetlendi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik denetim yaptı. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu.

Denetimler sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya ehliyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı 580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik. Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliyetin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.

BEYOĞLU'nda da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları servislerde şoförlerin evraklarını kontrol etti, şoför ve öğrencilere koronavirüs tedbirlerini hatırlattı. 

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, belirlenen noktalarda denetimlerde bulundu. Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Durdurulan servislerde öğrenci ve şoförlere koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan ve yedek maske olup olmadığı da kontrol edildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarBeyoğluOkulServisDenetimTrafik
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