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Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı

AVCILAR’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında görevli olan bekçiye otomobil çarptı. 

29 Temmuz 2022 Cuma 01:34
Yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın için geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde üzerinde görevli olan bekçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NY 3107 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı çarptı. Olay yerinde görevli olan acil servis ekibi hemen bekçiye müdahale etti. Yaralı bekçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarTahtakale MahallesiYangınItfaiyeBekçiKazaTrafik Kazası
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