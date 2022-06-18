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Yangına uykuda yakalandı

ESENLER’de marketin elektrik panosunda çıkan yangında, depoda uyuduğu belirtilen çalışan Muhammet Ali Yaşar, dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Haziran 2022 Cumartesi 16:55
Yangına uykuda yakalandı

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’ndeki zincir markette Muhammet Ali Yaşar (26) isimli çalışan sabah saatlerinde ürün saymaya geldi. Marketin açılış saatinden önce depodaki ürünleri sayan Yaşar, işi erken bitince dinlenmek için uzandığı yerde uyuyakaldı. Bu sırada marketin elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Marketin içine giren ekipler, Muhammet Ali Yaşar'ı depo bölümünde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar'ın cenazesi ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen Yaşar’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri marketin bulunduğu binada çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Esnaf İsmail Karaca, "Biz her sabah geldiğimizde o çocuk kapının önünde oturuyordu ama bugün o saate görmedim. Bizim arka tarafta mutfağın içinden duman çıktı. Sandık ki ocak yanıyor. Bir baktık ki buradan da dumanlar çıkıyor. İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ESENLERMarketYangınItfaiyeMuhammet Ali Yaşar
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