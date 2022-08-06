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'Yılın sanatçısı' ödülü Sumru Yavrucuk ve Şevket Çoruh'un oldu 

23'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde basın ve sanat ödüllerü sahiplerini buldu.'Yılın sanatçısı' ödülü Sumru Yavrucuk ve Şevket Çoruh’un oldu. 

06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:11
'Yılın sanatçısı' ödülü Sumru Yavrucuk ve Şevket Çoruh'un oldu 

Festival Komitesi bu yıl kültür ve sanat dalında 'yılın sanatçısı' ödülünü Sumru Yavrucuk ve Şevket Çoruh’a verdi. Ödülünü aldıktan sonra konuşan Yavrucuk, “40 üzerinde ödülüm var fakat sanki bugün ilk kez ödül almış gibi heyecanlıyım. Çünkü Atatürkçü bir düşünceden yola çıkan bir halktan, bir jüriden ödül alıyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yurt dışında olduğu için törene katılmayan Şevket Çoruh adına ödülü sanatçı Müjdat Gezen aldı.

BASIN ÖDÜLLERİ ORHAN BURSALI VE MURAT AĞIREL’E VERİLDİ

Basın dalında verilen 'basın başarı ödülü' Murat Ağırel’e, 'basın onur ödülü' ise Orhan Bursalı’ya verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’den ödüllerini alan gazeteciler, festival komitesine teşekkür etti.

DHA

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Büyükçekmece Kültür Ve Sanat FestivaliBüyükçekmece BelediyesiSumru YavrucukŞevket ÇoruhMurat AğırelMüjdat GezenOrhan BursalıHasan Aygün
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