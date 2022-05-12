Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.410,10
ALTIN
913,00
DOLAR
15,38
STERLİN
18,84
EURO
16,16
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Yosunların sardığı Büyükçekmece gölü için uyarı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2022 Perşembe 11:10
Yosunların sardığı Büyükçekmece gölü için uyarı

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü'nü saran yosun tabakası gün geçtikçe artıyor. Endişe yaralan yosun artışını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay,  "Çok uzun yıllardan beri aynı bölgede bu durum oluşuyor. Bu durumun oluşmamasını tercih ederiz. Temiz sularda bunların olması beklenmez" dedi. "Suyun üstünü kapattığınız zaman oksijen miktarı diplerde düşünce suyun kalitesi de doğal olarak bozulacaktır"  diyen Albay, "Ölçümlerimize göre toksik bir durum yok. Alg çoğalması var. Bunun takip edilmesi lazım, bizim tahminimiz bu sorunun kısa zaman içinde biteceği yönünde" diye konuştu.

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği noktada su yüzeyinin yosun tabakası ile kaplı hali dikkat çekiyor. Hem su yüzeyinde hem de dipte görülen yosunlara ilişkin İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, açıklamalarda bulundu. 


 

SU SICAKLIĞI ARTTIKÇA EKOSİSTEMDEKİ CANLILAR ÇOĞALMAYA BAŞLIYOR

Yaşanan durumun tamamen suyun ısınmasından dolayı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Albay, “Su sıcaklığı arttıkça metabolizma hızlanıyor, ekosistemdeki canlılar daha çok çoğalmaya başlıyor. En çok çoğalan canlıların başında da algler geliyor, halkımız buna yosun der. Bunlar çoğaldıkça suyun üstünü kapatırlar. Biraz yaza doğru gittikçe bunlar azalacaktır. Sonbaharda da su seviyesi düştükçe bunlar tekrar oluşma ihtimali var" dedi. 

Prof. Dr. Albay, su yüzeyinden yosunların toplanmasının doğru olduğunu belirterek, “Toplamak işin sonucudur. Kirletmeseniz böyle bir aşırı artış olmayacak. Toplamak doğru ama keşke kirletmesek. Uzun vadede ben suyu doğru yönetmenin daha akıllıca ve bilimsel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.


 

“OKSİJEN MİKTARI DÜŞTÜKÇE SUYUN KALİTESİ BOZULACAKTIR"

Albay, “Çok uzun yıllardan beri aynı bölgede bu durum oluşuyor. Bu durumun oluşmamasını tercih ederiz. Temiz sularda bunların olması beklenmez. Su değişimi oldukça kısıtlı olduğu için o bölgede aynı şey yıllardır olur. Normal gibi gözükse de biraz daha iyi korursak, atıklarımızı kontrol altına alırsak, kontrol mekanizmalarını genişletirsek zaman içerisinde bu alg oluşumu da biraz daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Suyun üstünü kapattığınız zaman oksijen miktarı diplerde düşünce suyun kalitesi de doğal olarak bozulacaktır. Bunun da fazla çoğalması tercih ettiğimiz bir durum değil. Ölçümlerimize göre toksik bir durum yok. Alg çoğalması var. Bunun takip edilmesi lazım, bizim tahminimiz bu sorunun kısa zaman içinde biteceği yönünde" dedi. 


 

İÇME SUYU HAVZALARININ YANINA BİNALAR YAPILMASIN

Kışın bu durumun yaşanmayacağını dile getiren Prof. Dr. Albay, alınacak önlemlerle ilgili şunları söyledi:

“İlkbaharla beraber metabolizma hızlandı, bakteriyel parçalanma çok hızlandığı için ekolojik metabolizmayı hızlandırmış oluyoruz. Su seviyesi düştükçe de bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şehrin ortasındaki yerlerin mutlaka korunması lazım. Terkos gibi, Büyükçekmece Gölü gibi yerlere beton yığınları yapmamak lazım. İstanbul'un suyu artık Melen'den Trakya'dan geliyor. Hala bina yapmaya devam ediyoruz, bunları yaptıkça maalesef bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Benim önerim yeni binalara izin verilmesin, içme suyu havzalarının yanında binalar yapılmasın. Buralar amacına uygun olarak korunsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece GölüYosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalar'da tırtıl seferberliği; Hem doğaya hem de insana zararlı
Adalar'da tırtıl seferberliği; Hem doğaya hem de insana zararlı
Büyükçekmece Gölü'nde yosun artışı
Büyükçekmece Gölü'nde yosun artışı
Yüzen tarih İstanbul'da
Yüzen tarih İstanbul'da
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans