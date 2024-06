İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün ve yarın Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğunun sahneleyeceği "Şiirsel Dans Draması: Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu", 29 Haziran'da ise "Anadolu Ateşi 25.Yıl Gösterisi" izleyiciyle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'de bugün "Aydınlıkevler", 30 Haziran'da ise "Hücreler" oyunları sahnelenecek.

Konserler

Sanatçı Levent Yüksel, sahnedeki 30. yılı dolayısıyla 27 Haziran'da AKM'de senfonik konser verecek.

Maximum Uniq Hall'de 28 Haziran'da "Maceo Plex - Raxon - Via - Leyna", 29 Haziran'da "Oscar and The Wolf" konseri gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 26 Haziran'da Bülent Ortaçgil, 30 Haziran'da ise Şevval Sam sahne alacak.

"Child in Time", "Hurricane" ve "Perfect Strangers" gibi birçok unutulmaz şarkı ile dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple, yarın KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Sinan Niyazioğlu, Doç. Dr. Yasemin Nur Erkalır ve Prof. Dr. Nezih Recep Aysel'in üstlendiği "Temsil ve Hafıza" sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açık olacak.

Leman Dinçtürk'ün hazırladığı "Maziden Atiye Geleneksel Esintiler" sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyaret edilebilecek.

Ressam ve öğretmen İkranur Doğan'ın hazırladığı Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi'nde görülebilecek.

Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açılan "Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları" ve "Osmanlı Dönemi Suriye Lübnan Dokumaları" sergileri, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'ın İstanbul Modern'de açtığı ilk kişisel sergisi "Senin beklenmedik karşılaşman", 9 Şubat 2025'e kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Genç Buluşmalar Taksim Sanat'ta

İBB Kültür AŞ tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin 20 üniversitesinden 41 sanatçı adayının, 80 eserle yer aldığı "Genç Buluşmalar" karma sergisi, Taksim Sanat'ta ziyarete açıldı.

Fotoğrafçı Tanın Helvacı'nın Venedik'te çektiği fotoğrafların, ressam Leyla Sabah'ın çalışmalarıyla buluştuğu "BirBüyüktürİki" sergisi Artizan Sanat'ta görülebilecek.

Pop art sanatçısı Nesren Jake'in beşinci kişisel sergisi "Lunatic Asylum" 5 Temmuz'a kadar Maximum Uniq Hall'de sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi, Meşher'de ziyaret edilebilecek.

Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak misyonuyla hayata geçirilen "Osmanlı Saray Çinileri" projesi kapsamında hazırlanan, "İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü'nde beğeniye sunuldu.

"Geniş Açı" Macar sinemasının 120 yılını yansıtıyor

Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan "Geniş Açı" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği "Bugünü Resmetmek" resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Salt'ın disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan ve Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan yeni sergisi "Havaya Dair", hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alan "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sanatseverleri bekliyor.