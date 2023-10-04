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Göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiklerini ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiklerini, bunun üzerine içlerinden 8 kişinin Karaada'ya çıktığını belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

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